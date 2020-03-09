清明節將至，新冠肺炎升溫，為避免群聚感染風險，北市殯葬處規畫北市三大靈骨塔樓的陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德靈骨樓。管制人流進出。北市副市長黃珊珊表示，目前仍鼓勵大家線上追思，若要去現場掃墓的話，將採分流的人流管制。

黃珊珊說，清明連假，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔將出現祭祖人潮，北市會請殯葬處做相關研議，針對公車班次做調整，讓人流管制可以和公車班次做調配，避免人潮聚集。

黃珊珊表示，清明節仍鼓勵民眾線上追思，但還是希望能夠看到親人的話，針對塔樓進行人流管制，有點像名店街，有點像幾個人上去之後出來，再幾個人上去，用這樣的方式來分流，這樣的時間可能會比較長一點，要請大家耐心等候。

黃珊珊說，另外接駁車的部分，將在班次上面再做一些調整，盡量不要太過擁擠，但如果真的不行，那我們專車疏運上去，但是就是不要讓大家在那邊聚集等很久，就算是那種配合那個塔樓的管制，配合公車的班次，這樣會比較有效率。殯葬處強調，相關的人數標準仍在研議中，近期將公告。

(中時 )