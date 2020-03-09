竹南獅山親子公園9日剪綵啟用，讓親子白天、晚上都可入園休憩、活動、玩樂。（何冠嫻攝）

縣府水利處針對瓢蟲滑梯，將再加強安全性。（何冠嫻攝）

竹南獅山親子公園228連假試營運，蒐集民眾意見，並架設遮陽棚等進行改善。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌9日宣告竹南獅山親子公園正式啟用，歡迎民眾攜家帶眷前往體驗，享受親子時光。（何冠嫻攝）

竹南獅山親子公園正式啟用

竹南獅山親子公園228連續假期開放民眾體驗，吸引上萬人前往。苗栗縣政府趁啟用前進行改善，9日縣長徐耀昌等人剪綵，宣告苗栗縣第2座休閒、遊憩等多功能的大型兒童遊樂場所啟用，提供中港溪地區民眾完善的休閒場所。

獅山親子公園占地2公頃，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，設置山丘地景溜滑梯、瓢蟲滑梯、無障礙滑梯、沙桌及沙坑、共融鳥巢鞦韆、共融蹺蹺板、旋轉飛輪、攀岩牆及戲水池等，多達11種遊戲設施，以及蘑菇造型廁所、照明設備，讓親子白天、晚上都可入園休憩。

縣府規畫228連假期間試營運，並針對民眾建議進行改善。9日徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、議員廖英利、陳碧華、張佳玲、鄭秋風、陳光軒、陳品安、張淑芬、曾玟學、温宜靜、黎煥強、徐功凡、鄭聚然、楊明燁、竹南鎮長方進興等人，剪綵啟用。

縣府水利處長楊明鐃表示，針對民眾反映部分，設置遮陽棚並減緩溜滑梯坡度等，後續針對瓢蟲滑梯將再加強安全性。徐耀昌指出，今年將在苑裡高中旁空地，打造第3座親子公園，預計以在地特色、藺草為主題，打造藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯等，預計最快明年春節前完工，讓縣內各區親子都有安全的娛樂空間。

(中時 )