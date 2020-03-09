台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9日公告，2月份自結合併營收為新台幣6.95億元，較去年同期微減0.16％，累計1至2月自結合併營收為14.25億元，較去年同期減少13.89％。

榮剛表示，今年2月雖沒有農曆春節連假因素，但新冠肺炎疫情導致大陸子公司遞延復工影響，致使整體2月營收與去年同期相比僅持平，所幸復工後產能持續拉升，預計3月起應可恢復正常運作，營運將回歸正軌。

受到肺炎疫情蔓延，全球航空、重工業等終端運作停滯延緩，榮剛表示，由於公司處於整個供應鏈的第一層原物料端，尚未感受到客戶因終端衝擊減少特殊用鋼的訂單，反而因為先前的停工缺料，客戶有回補庫存需求，目前供貨一切正常。

榮剛近年積極拉升高附加價值應用的航空、能源與油氣三大類特殊用鋼比重，未來仍將按既定規劃針對此三大產品線持續擴產與投資，不受疫情干擾影響；後續公司內部亦會嚴密觀察這波疫情對總體經濟及產業帶來的變化，以適時做出因應策略。

(工商 )