位居交通要塞、海陸樞紐的日本九州地區，迎著海峽坐擁豐沛的海陸食材，發展出獨特的美食文化，餐廳老闆和主廚日前到福岡、宮崎等地考察取經，帶回來多道新菜色。

博多牛腸鍋。（圖／ABV日式居酒館提供）

說到福岡美食，一定不能錯過牛腸鍋，牛腸鍋之於福岡，大概等同牛肉麵之於台北。「博多牛腸鍋」主要是以牛或豬的小腸、大腸等內臟為主要食材，搭配上白菜、高麗菜、菇類、韭菜、豆腐，待蔬菜煮軟後，即可食用，是九州福岡一帶極具代表性的鄉土料理之一。主廚延續傳統作法，以牛骨與雞骨高湯一起調和，特調的醬油醬汁與柚子胡椒讓油脂豐富的牛腸鍋湯頭多了一點點的柚香與爽口，更凸顯內臟的鮮美。

綜合海鮮門司燒。（圖／ABV日式居酒館提供）

門司港為九州的最北端，是明治、大正時期的貿易港口，因此門司港的舊洋行特別多，也出現不少和洋混合的美味，像是門司燒咖哩就是運用西方食材結合當地料理，進而創造出屬於當地風格的燒咖哩，門司港還在當地成立了「門司港燒咖哩俱樂部」，可見多麼受到歡迎。餐廳將基本的門司燒放上淡菜、花枝、鮮蝦，變成特製海鮮的「綜合海鮮門司燒」版本。

鹽味豬排炭富士宮炒麵。（圖／ABV日式居酒館提供）

來到宮崎，最有名的當屬餃子以及富士宮炒麵。富士宮炒麵最重要的元素是「豬油渣」，豬油經過大火煸至去除多餘油脂，而保留豬油香氣與焦脆口感。將炒麵、高麗菜，豬肉片、豬油渣大火拌炒，再加入帶有麻油香的鹽味醬油、黑白胡椒調味，麵香夠味。而餐廳加碼炸豬排做成「鹽味豬排炭富士宮炒麵」，並搭配鹽味醬油特製的鹽味美乃滋淋醬，讓整體風格更和諧。

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(中時電子報)