少女時代隊長太妍的父親，今(9日)早因急性心肌梗塞去世，據聞太妍在接到噩耗後，著急地前往與家人會合。經紀公司SM娛樂也證實此事，表示太妍正與家人設置靈堂，將低調地舉行喪禮。

今天過31歲生日的太妍，原本要在今日發行新單曲並且進行直播，目前發行計畫已延期。消息出來後粉絲相當震驚，因為太妍爸爸在全州開設的眼鏡行，是少女時代粉絲巡禮的聖地之一，每有歌迷造訪，太妍爸爸均會熱心地招呼，還會大方合照，是相當親切的星爸。

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(中時電子報)