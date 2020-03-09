網路24小時無遠弗屆，但還是有人好奇半夜2點半除了自己外，其他沒睡覺的人在幹什麼。一名網友今天凌晨2時29分在PTT發文「現在還沒睡的都是哪種人啊」，除了值班、研究生、夜班打工仔這些想像得到的答案，竟有網友回「在台中某汽車旅館門口，準備待會要抓姦」，意外引出特殊行業從業人士。

暱稱「我愛含巨大長莖」的網友今天凌晨在PTT八卦版發文表示，晚餐喝了杯綠茶有點睡不著，於是上來看看，赫然發現這個時間的上站人數其實也不少，想問看看現在還沒睡都是哪種人？

眾多鄉民紛紛回：「我是小妹大學生」、「夜班打工仔阿」、「在值班」、「半夜尻槍使者」、「正在打遊戲」、「失眠的人」、「學店生如我 可憐啊」、「國外拉」、「值班啦幹，剛剛幫發燒的篩檢，希望只是流感」。

一位鄉民回文：「算是在工作吧，在台中某汽車旅館門口，準備待會要抓姦。希望一切能順利，街道上現在沒什麼車，同仁都在裡面在進行了，警察待會應該也就到了，很想睡覺，很想回家抱狗狗...但看來中午前是睡不了了。感謝各位，抓姦成功，皆大歡喜」。

其他鄉民嘖嘖稱奇：「太帥了吧...」、「版上真的什麼職業都有」、「幹好刺激 好想從事徵信社」。還有人打趣說「偷情狗男女建議直接拿刀砍死」，原PO也專業回應：「不行，我們都是勸客戶冷靜」。

(中時電子報)