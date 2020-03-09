台灣知名直播主、網紅館長(陳之漢)，以直言敢說的風格收穫一票粉絲。近日，館長在個人 Instagram 發文，表示取得了火紅《鬼滅之刃》(きめつのやいば)的周邊授權，讓不少網友開心的不得了，紛紛表示期待。對此《中時電子報》向木棉花國際方面確認，證實雙方確實有合作。網友們在今年內，可以期待由館長旗下公司所推出的《鬼滅之刃》授權商品。

針對館長在 Instagram 分享獲得木棉花國際股份有限公司授權一事，經木棉花國際行銷部聯絡人鄭小姐證實，確認木棉花方面確實有與館長旗下品牌「惡名昭彰」簽訂授權合約，後者可以製作《鬼滅之刃》相關周邊，合約期至 2020 年底。至於將會有哪方面的授權商品推出，鄭小姐表示「惡名昭彰」目前旗下所包含的服飾類產品是可期待的。不過因為雙方簽有保密條款，不便透露詳細內容。粉絲們若想要了解進一步的消息，建議可與館長與旗下品牌方面直接聯繫，表達需求。

在 Instagram 查看這則貼文 2020年惡名昭彰與鬼滅之刃 正式簽約聯名系列款 屌爆! 陳之漢（@power3067830678）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 下午 2:14 張貼

木棉花國際是台灣動畫代理行銷公司，知名日本動漫《進擊的巨人》、《獵人》(Hunter X Hunter)、海賊王(ONE PEACE)、《一拳超人》等都是由他們所代理。除了代理知名動漫 IP，他們也有獲得部分動漫周邊的授權，製作相關周邊。經常逛逛動漫節的網友肯定不陌生。而根據維基百科，《鬼滅之刃》則是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的漫畫作品，以大正時代為故事舞台，描述一名少年竈門炭治郎全家被鬼殺害，為了尋求唯一倖存但被鬼化的妹妹變回人的方法，踏上了斬鬼之旅所描寫的純和風劍戟奇譚故事。2016 年開始連載，2019 年改編為動漫，預計將在 2020 年推出第一季動漫後續的續集電影，是當前人氣相當火紅的動漫作品。

(中時電子報)