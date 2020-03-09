台中市府文化局向全台工藝好手發出英雄帖，6月1日至10日正式開始受理報名第三屆纖維創作獎，公開徵集「生活工藝類」、「美術工藝類」及「新纖類」3類作品，歡迎對纖維工藝創作有興趣的纖維工藝好手踴躍報名。

文化局指出，台中市纖維工藝博物館是全國首座以「纖維」為主題的博物館，106年起創辦第一屆纖維創作獎，創下全國唯一「纖維」主題的公開競賽，提供纖維創作者平台，鼓勵運用纖維材質創作，促進纖維工藝發展。

「第三屆纖維創作獎」徵件類別為「生活工藝類」、「美術工藝類」及「新纖類」等3類，今年所新增的「新纖類」，參賽者年齡限28歲以下，積極鼓勵年青世代投入纖維創作領域，為纖維工藝文化注入更多能量來「承纖啟後」。

纖維創作3類獎項各設首獎、二獎、三獎及入選，並再選出佳作、纖維大獎及票選人氣獎，最高獎金27萬元，總獎金上看100萬元，纖維大獎作品將由台中市政文化局典藏，得獎作品將在台中市纖維工藝博物館展出。「纖維創作獎」將於6月1日至10日受理報名資料收件，具備中華民國國籍的個人或團體均可報名。

(中時 )