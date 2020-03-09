「高通台灣創新中心」(QITC)今(9)日正式啟用，科技部長許有進與美國高通副總裁暨台灣、東南亞副總裁劉思泰共同揭幕，將做為未來將作為高通台灣創新競賽的基地，實現高通投資台灣的承諾，未來台灣創新的表現可以更成功的走入世界。

劉思泰認為，經過第一屆的創新競賽後，高通和台灣創新團隊有著緊密的結合，體認也堅實的資通訊基礎上，台灣創新生態圈的基礎可以說是軟硬兼具，極度具有競爭力，在第二屆競賽啟動之初，台灣高通創新心中將成為高通與創新圈中最好的溝通平台，也充分展現繼續投資台灣、扶植台灣資通訊與創新產業的承諾。

劉思泰也說到，高通不斷地在創新，包括在5G、AI、XR方面，只是人類依舊面臨許多挑戰，故將會積極找出辦法來解決人的問題，希望高通台灣創新競賽第二屆可以和第一屆一樣成功，還會有未來第三屆、第四屆的舉辦。

「高通台灣創新中心」設置實驗室，提供團隊產品開發、量測及除錯的環境，該中心設有不同型式之會議室與共同工作空間，作為「高通台灣創新競賽」基地，也將舉辦尖端科技、新創經營、智慧財產權及專利布局等相關講座，與台灣更廣泛的新創生態系成員互動，競賽入選團隊將能在中心測試與精進其產品或解決方案，增進市場性和競爭力，這座「高通台灣創新中心」將成為高通與台灣新創圈最佳溝通平台，充分展現持續投資台灣、扶植台灣資通訊與新創生態系發展的承諾。

(時報資訊)