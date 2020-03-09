晶圓代工廠第一季營運表現淡季不淡，聯電(2303)、世界(5347)(世界先進)雙雙加上新廠產能助陣，2月營收均比去年同期明顯增長；聯電2月營收年增3成，世界先進2月營收年增逾2成。兩家公司對第一季也都不看淡，世界先進本季營收將有機會挑戰新高。

聯電2020年2月合併營收為136.06億元，較1月的歷史第三高140.9億元下滑約3.43%，較去年同期增加30.06%。1~2月合併營收276.97億元，年增率為24.44%。

聯電對第一季營運看法穩定，預期本季晶圓出貨量與上季持平，以美元計的平均銷售單價亦持平，以此推算，聯電預期2020年第一季美元營收與上季新高水準相當。2019年第四季，聯電將剛合併的日本USJC(Fab 12M)營收納入晶圓專工的合併營收，帶動2019年第四季合併營收達418.5億元新高。

世界先進2月合併營收約為25.92億元，月增9.13%，年增21.84%。今年1至2月合併營收約為49.67億元，比去年同期增加5.98%。

世界先進對第一季營運展望樂觀，預期單季營收將達75億至79億元，季增率約為2%至8%，但受到新加坡廠仍處調整階段，世界先進第一季毛利率估將滑落到29%至31%，將較去年第4季下滑5.1至7.1個百分點。

世界先進隨著新加坡廠完成交割，加上客戶需求強勁，預期第一季營收可望達75億至79億元，將可望創單季歷史新高紀錄，從公司展望來看，預估3月營收有機會再比2月增加。

針對今年八吋晶圓產業之展望，世界先進董事長方略於先前法說會中指出，兩個月前新冠病毒疫情未發生前，全球GDP展望樂觀，加上美中貿易戰趨緩，預估半導體產值今年會有兩位數成長，但受到疫情的衝擊，增加不確定因素；回到需求端來看，市場預期是短期影響，並不會延續兩季，因此即使目前供應鏈有困境，對長期需求仍看好，若是疫情影響在兩季以內，全年產業可望比去年增長。

(時報資訊)