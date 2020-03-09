受惠旗下安全閥與戶外烤肉爐業務保持良好拉貨，熱源居家產品廠—關中(8941)2月合併營收為1.83億元，月增14.38%，年增15.98%，關中環保熱源居家品牌「Lovinflame」已成功進入Amazon電商平台、Barbeques Galore通路銷售，且門市通路優化及產品結構調整策略效益陸續顯現，今年第1季營運審慎樂觀。

關中集團近年積極開拓多元應用領域發展，並致力建構完整從戶外到室內居家的熱源產品線，其中環保熱源居家品牌「Lovinflame」已成功進入Amazon電商平台、Barbeques Galore通路銷售，且門市通路優化及產品結構調整策略效益陸續顯現，帶動公司2月合併營收呈現月增及年增，累計2020年1至2月合併營收為3.43億元，較去年同期成長2.43%。

關中表示，旗下戶外烤肉爐業務擁有「研發─製造─品牌─通路」的垂直整合優勢，除自有烤肉爐品牌「Grandhall」瞄準中高端烤肉爐商機，持續推陳出新環保且高效產品以擴大與同業競爭門檻，亦透過自有通路Barbeques Galore門市結構優化、產品採購彈性優勢，以滿足不同客層消費需求，關中看好全球燒烤商機持續推升，有助於進一步帶動集團整體營運動能。

在產品研發方面，關中持續投入戶外烤肉爐新款產品開發以提升產品附加價值，在模具製造及生產管理之優勢，積極提升公司產品競爭力並強化市場區隔，像是獨創X Infrared紅外線專利燒烤技術，以便利、節能、高滲透熱能優勢成功搶攻中高端烤肉爐市場，帶動2月戶外烤肉爐業務較去年同期增加21%；此外，旗下安全閥事業體繼以高度安全技術實力切入美國瓦斯桶供應鏈，近年更積極進行相關的瓦斯噴槍、高壓閥、瓦斯配件等品項開發，並同步投入工業、醫療等產業之多樣性閥類應用領域，有效帶動客戶拉貨力道提升，挹注安全閥業務較去年同期增加27%，看好有機會在旗下安全閥、戶外烤肉爐、環保熱源居家品牌三大業務穩健成長，關中審慎樂觀看待第1季營運。

(時報資訊)