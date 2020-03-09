新冠肺炎疫情蔓延，觀光產業首當其衝，對此新北市長侯友宜今(9)表示，這段時間台灣觀光可以說是非常蕭條，像金山好山、好水、好風景，都沒有人走動非常可惜，他也呼籲民眾，有空到戶外走走，看看漂亮的風景，讓自己身體更健康，提高免疫力，「大家不要忘了，希望我們的郊區、偏鄉，風景好的地方，民眾有空就到戶外走一走。」

(中時 )