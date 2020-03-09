疫情衝擊觀光 侯友宜：有空就到戶外走一走 15:302020/03/09 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席新莊里長座談會。(吳亮賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，觀光產業首當其衝，對此新北市長侯友宜今(9)表示，這段時間台灣觀光可以說是非常蕭條，像金山好山、好水、好風景，都沒有人走動非常可惜，他也呼籲民眾，有空到戶外走走，看看漂亮的風景，讓自己身體更健康，提高免疫力，「大家不要忘了，希望我們的郊區、偏鄉，風景好的地方，民眾有空就到戶外走一走。」 (中時 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #防疫 #疫情 #武漢肺炎 #侯友宜 #觀光 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 新北女力續佳績 瑞莎體操隊獲1金3銅、陳彩娟踏穩奧運路 13:402020/03/05 生活 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 政治熱門新聞 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 口罩實名制獲肯定 洛杉基嘆：若韓國瑜當總統… - 政治 19綠委提案「廢選舉」？村長怒嗆民進黨！ - 政治 張雅琴呼籲還蘇貞昌公道 羅友志神比喻 - 政治 村長震驚透露某政治人物罹癌 網友好擔心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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