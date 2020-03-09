大陸大型券商中金公司發布最新報告稱，受到海內外新冠肺炎疫情的影響疊加，在基準情形下，可能拖累大陸2020年GDP增速約4個百分點，而在悲觀情形下，負面影響可能上升至5至6個百分點。

路透報導，中金報告稱，考量到疫情同時衝擊供給與需求，逆周期調節應當以財政政策為主、以推動兩者同步回升。與之對比，單純的貨幣寬鬆可能伴隨著通貨膨脹上升、加重長期金融系統（隱性壞帳等）負擔的副作用。因此，較優的政策選擇包括增加顯性財政赤字，推動「短板」基建，並減稅、甚至退稅以對沖企業現金流壓力。

中國海關總署官員7日上午表示，1至2月外貿出口年減17％。對此，中金判斷，這主要源於新冠肺炎疫情對大陸生產的影響、及透過產業鏈對外需的「傳導」。然而，近日「抗疫」的「主戰場」在加速轉向海外，隨著疫情的加速擴散升級，一些全球「經濟重鎮」陸續採取隔離防疫措施，外需面臨進一步的減速。

報告指出，大陸疫情對經濟的影響可能主要集中在第一季、拖累全年GDP增速1至2個百分點左右。抗疫對第一季生產、投資、消費、出口均產生「短而深」的負面衝擊。此外，居民儲蓄率於抗疫期間暫時下降、疫情過後有一定「回補」需求，且體驗式消費回升可能晚於生產1至2個月，因此「抗疫」對部分消費的抑制作用可能延續至第二季。

目前防疫的「主戰場」已經轉向海外，尤其在以韓國、義大利、伊朗為代表的亞洲、歐洲、中東地區；而美國疫情的不確定性也與日俱增。同時，一些國家開始採取不同程度的隔離防控措施。

報告稱，雖然每日新增確診在疫情爆發較早的亞洲初現「築頂」跡象，但是歐洲、中東各國確診人數仍呈「成片」上升態勢。目前疫情已蔓延至96個國家和地區，且海外疫情及政策應對仍在快速變化。

在基準情形下，主要經濟體短期內展開較有效的隔離防疫、美國經濟保持正增長，則海外疫情可能壓低2020全球增速約1個百分點、拖累大陸全年GDP約1.5至2個百分點。

在此情形下，海外疫情有望於5月初進入「平台期」，但「復工」過程可能比大陸更長，所以對經濟的影響可能在3至7月最為集中。目前疫情較為嚴重的國家加總占全球GDP的5成以上（不含美國）、至少將7倍於SARS期間，其影響的幅度及時長也相應放大。

(工商 )