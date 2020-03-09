關於醫護人員的防疫津貼，不只照顧病人的醫師、護理師，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日表示，包括清潔工、檢驗師等參與防疫的人員都有一定比例的補助，詳細辦法最快明天公布。

對於新冠肺炎防疫的第一線人員的補助，政府擬發「防疫津貼」，陳時中曾經在立院答詢指出，目前規劃加護病房不管醫師、護理人員等給予1天1萬元的風險津貼。

到了3月8日陳時中進一步表示，由於醫護人員面臨高風險工作，因此醫護人員因照顧病患而感染者，可以補助35萬元。

針對醫護人員的補助，今（9）日陳時中說，這2天討論的是根據振興紓困特別條例相關編列的預算，如何適當補給個人直接照顧病人或醫療機構，相關費用的分配至少要有一定比例要給參與防疫的人員，包括清潔工、檢驗師、放射師等。

這些醫護人員的補助金額來源，陳時中指出，就是政府規定醫院拿了多少錢後，要從中拿出一定比例補給其他人員，至於多少比例會在明天定案。

這些補助的規畫主要是傳染病防治法對於因為照顧病人而染病，就要從染病、重傷到死亡等不同程度的的給付分配。

(中時 )