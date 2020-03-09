OPEC+減產共識瞧不攏，國際油價暴殺，台股9日開低走低，收盤重挫344.17 點或3.04%、收在10,977.64點，台股權值王台積電也跌至今年以來最低價305.5元，成交總量來到87,695張，單日蒸發將近2400億元，市值更是跌破8兆元關卡，來到7.92兆元。

全球晶圓代工龍頭台積電2019年依靠7奈米等先進製程優異表現，2019年第四季單季營收3,172.4億元、季增8.3%、年增9.5%，毛利率50.2%、季增2.6個百分點，單季營收新高稅後獲利1,160.35億元、季增14.8%，創單季獲利新高紀錄，每股淨利來到4.47元。

然而，新冠肺炎持續衝擊全球電子消費產品產業，台積電、鴻海上周遭到外資大幅調節，台積電上周遭到外資累計賣超逾7萬1,978張，外資持股比率也降至77%。台積電 ADR上周五也難逃美股暴殺波及，終場下挫0.66 美元或 1.18%，收在55.07 美元。

台積電今日收在305.5元，不僅跌至今年以來最低價，更寫下去年12月以來新低紀錄，當時台積電受到市場利多不斷追捧，從去年11月29日的305元一路上漲至12月19日除息前的高點345元，隨後股價回跌，又在今年1月2019年第四季法說會前來到346元，然而，隨著新冠肺炎持續衝擊市場，台積電股價在鼠年開紅盤崩跌16.5元，截至3月9日收盤價305.5元，等於是把近3個月以來的漲幅全數吐回。

台積電2月營收將在本月10日公布，外界預估疫情衝擊下，營收恐怕較1月下滑，然而，台積電先進製成依舊滿載，整體產能利用率也較上季提升，3月營收也有望隨著大陸復工率逐步回升帶動成長。

(中時電子報)