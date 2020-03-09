Rakuten Monkeys樂天桃猿首年會員「樂猿卡」會員預計在3月13日10點起於樂天市場開放申辦(需申辦樂天市場帳號即可購買)，申辦完成後請球迷朋友在Google Play或App store搜尋「樂天Pickup」並下載，登入帳號須與樂天市場同帳號，即可完成2020 Rakuten Monkeys會員卡綁定並享有會員權益。

2020年樂猿卡贈品為「勇敢樂天」穿梭包，以城市穿梭為設計理念的背包，設定為樂猿卡友獨享，Rakuten Monkeys會員優質贈品送給全猿主場的10號隊友們，快背上「勇敢樂天」城市穿梭背包，Rock You Everyday，絕對是樂天派的必須收藏！

2020年「樂猿卡」會員卡服務除了維持卡友持卡綁定手機門號全面虛擬化服務。不僅可以在Pickup購買多種店家優惠票券，還可累積樂天點數，點數可於樂天市場直接商品消費折抵金額。卡友來到全猿主場不必身帶多卡，接受即時推播訊息及優惠，應猿Rakuten更便利！

2020年樂猿卡有效期限至2021年2月28日，會費2500元，3月13日10點起開始上線接受申辦，3月28日前申辦開卡加贈早鳥禮七五折優惠券乙張。歡慶樂猿卡開辦，樂天信用卡祭出加碼合併優惠，詳洽樂天信用卡官網。

樂猿卡權益：

一、2020年下半季、季後賽以及2021年上半季全猿主場優先購票權。

二、全猿主場球賽現場購票免加價。

三、憑卡於實體通路購買Rakuten Monkeys商品享八五折優惠(100元以下、加油道具及特價限量商品除外)，樂天市場於每月10日贈送會員九折優惠券五張。

四、卡友參加球隊舉辦之收費活動享優惠價並享專屬來店禮。

五、享專屬票口購票及會員限定優惠商品。

六丶2020年九月會猿月，當月平日(假日除外)於主場或百貨櫃消費商品七折起。

七、免費使用兒童遊戲室(一卡限帶2位)。

八、會員於3月28日前開卡享早鳥禮，次月10日即贈送七五折優惠券乙張(需於4月30日前使用完畢)，會員於樂天市場消費亦可累積樂天點數。

九、樂天點數可於樂天市場折抵消費金額(1點折抵1元)。

備註：

1.Rakuten Monkeys保有變更及增列會員守則相關條文之權利。

2.樂猿卡申購後無法取消退貨。

3.樂猿卡申購成功後，請以申購之樂天會員帳號登入Pickup app，方完成開卡作業。

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