蘇揆午間召集跨部會會議，針對「口罩實名制2.0」網路預購部分拍板，將採網路預購、超商取貨，今天展開系統壓力測試，將待測試結果出爐後再決定何時上路。

口罩實名制政院研議升級2.0，其中針對不方便排隊的民眾，已決定推出網路預購、超商取貨模式。

政院人士證實，目前的確是採取「網路預購、超商取貨」，其餘細節無法說明，將由中央流行疫情指揮中心明天宣布。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院希望持續增產的口罩，可以讓更多人買到，因此在保留原有的藥局通路之外，研擬增加網購通路，是希望讓自從口罩實名制上路後卻始終沒有時間購買口罩的上班族或青年學生有機會購買，以提高口罩購買的覆蓋率。但截至目前仍有訂購、付款、配送、取貨、上路時間等細節有待討論，若定案後將盡速由指揮中心發布。

Kolas也轉述，蘇揆再次強調，逐漸增產的口罩量，未來一周依然必須優先分配給最需要的人，包括長時間接觸病患的第一線醫護人員、需頻繁出入醫院的慢性病患者等。

(中時 )