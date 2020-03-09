湖人在洛城內戰擊退快艇，有趣的是快艇貝弗利(Patrick Beverley)賽後居然還大言不慚地表示：要守住詹姆斯(LeBron James)很容易啦！詹姆斯此役命中率不佳(投17中7)，但他全場28分、7籃板、9助攻看起來不像被守住的樣子。
記者問貝弗利，防守詹姆斯是不是很難？他面無表情地回答說：「簡單啦(no challenge)。」記者繼續問，貝弗利仍是那一句話：「簡單啦。」如果詹姆斯要這樣或那樣呢？「一點也不難。」總之貝弗利就是緊咬著一句話：這很容易！
結果被球迷一句話吐槽：「大麻還沒合法吧(諷刺杜蘭特先前的發言)，貝弗利已經瞞著大家開始呼麻了。」
貝弗利是防守天才，但此役他不知在做什麼，上場26分鐘只拿到2分、4籃板、3失誤、3犯規，在場上的正負值是-16。輸球的人還吹成這樣也讓他上了新聞，吹牛的影片獲得百萬點擊，有人懷疑他到底有沒有認真打，「對付詹姆斯你應該要守得很辛苦，而不是守得很輕鬆。」
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(中時電子報)
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