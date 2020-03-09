高雄海上遊艇展周六登場，邀請了10位知名DJ不間斷表演。（嘉信提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄海上遊艇展14、15日將展開，地點位在高雄嘉信22號遊艇碼頭，為今年國際遊艇展之水上泊位場域，總價破10億元的25艘豪華遊艇一字排開，寫下驚人規模紀錄，兩天活動下午1點起開放民眾免費進碼頭，近距離參觀。

水上泊位區由嘉信遊艇主辦，奧莫爾遊艇、錚儀遊艇、高鼎遊艇、台灣海洋帆船學校、船舶暨海洋產業研發中心共同展示MONTE FINO、FAIRLINE、LEOPARD 、DELTA、JERSEY、JADE、BAVARIA、RiSE、DUFOUR、CHRIS CRAFT、RUBY 等世界頂級品牌遊艇，現場共展示25艘豪華遊艇，每日提供限量名額，讓民眾體驗上遊艇拍照導覽的服務。

陸域區參展項目包括中華機械CAT引擎、歐仕特實業遊艇耗材、潛水教學、遊艇駕訓、海釣設備、遊艇管家等台灣海洋休閒產業頂尖品牌以及HONDA重機展示會。

餐飲區提供了海洋特色調酒，結合各式輕食，體驗戶外海洋休閒生活，主舞台區邀請了10位知名DJ不間斷表演，其中1位為亞洲最性感十大女DJ還曾擔綱周杰倫《超跑女神》MV女主角Bombshell高慧珊，為午後的碼頭增添嘉年華氛圍。

依據台灣遊艇公會統計，2018年國際巨型遊艇訂單排名統計，排名全球第四、亞洲第一，其中嘉信遊艇更排名全球前十大、亞洲最大的客製化遊艇廠，遊艇製造實力受到國際矚目。

遊艇公會理事長龔俊豪表示，為配合高市府防疫措施，登船參觀民眾需提供個資及戴口罩，並在碼頭出入口處，進行酒精消毒及額溫檢測，以12人小組制登船，每一梯次參觀後皆會以酒精消毒環境。

(中時 )