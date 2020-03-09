宅經濟大發威，東森國際 (2614) 旗下轉投資東森購物，2020年1、2月份東森購物併草莓網業績開出紅盤，營收近37億元，2月份與去年同期相比，訂單成長近20萬件、營收年增率高達36.1％，獲利成長24.6倍。今年每股稅後純益 已達1.44元，全年往每股8元目標穩定前進。

東森購物2月份營收，電話行銷與網路兩大通路維持一慣優異水準，電話行銷YOY高達80.8％，網路也有44％成長表現，衛生紙、乾洗手等防疫商品更佔據1、2月網路熱銷排行榜。

公司採取多通路經營，從電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，2月份面對疫情影響，民眾在家購物消費比例增高，也帶動電視與MOD通路營收成長，電視通路年增率達22.1％、MOD通路亦有10％的成長。

東森購物始終秉持顧客至上的精神，持續關心新冠肺炎疫情現況，更用心體貼每位消費者，於1月份起，東森購物主動且持續於旗下電視購物4頻道 (CH34、CH46、CH47與CH60) 及 ETMall 東森購物網影音專區中，定期更新中央流行疫情指揮中心防疫訊息，24小時輪播暖心提醒，讓消費者在防疫期間在家購物也能掌握最新資訊。

董事長王令麟表示，東森購物積極響應政府政策，秉持「最有溫度」的服務精神持續深耕。在疫情期間，台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，東森購物率先響應農委會政策，率先開賣鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚力挺小農，上週更攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，更不斷精進服務品質，為台灣社會盡一份心力，也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

東森購物多年來用心經營、創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持。王令麟表示：「信賴」是品牌永續經營的重要關鍵，重大事件發生時，消費者往往傾向選擇信賴感較高的品牌，東森購物深耕在地，與千萬會員相伴相挺，始終貫徹「東森嚴選」與「客戶高滿意度」兩大堅持，以實際行動地回饋社會、善盡企業社會責任，20年來創造消費者高度的品牌信賴感。

東森購物秉持著顧客至上、以客為尊的品牌精神，堅持以「東森嚴選」作為品牌核心概念，貫徹「商品嚴選」、「品管嚴選」、「服務嚴選」與「物流嚴選」等指標，層層管控，為消費者權益嚴選把關，站在顧客的立場，滿足顧客的需求，讓消費者從下單到收貨都能享有最愉悅舒適的購物體驗。

另20年來持續95％以上的會員高滿意度，更連續三度榮獲服務業大評鑑大型購物網站首獎、榮獲2019壹服務大獎，未來也將持續努力把顧客放在上帝的位置，帶給東森購物會員更優質的購物體驗與服務內容。

東森近年積極發展多元通路，包括併購東森自然美、草莓網、寵物雲，建立東森生態圈，各通路的資源整合對於東森幣的推行也發揮加乘效果，透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造與會員間的溝通，了解客戶即時的需求與對喜好的選擇。公司表示始終秉持顧客至上的精神，關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，並持續提供更多、更好的服務給消費大眾，打造「最有溫度」的購物平台。

(工商 )