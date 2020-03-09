華新科2月營收月減5.3％ 15:202020/03/09 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布2月營收，下滑至19.12億元，月減5.3％，年減13.41％，累計華新科今年前2月營收達39.28億元，年減28.7％。 華新科指出，累計營收月減主要因人力短缺及營運日減少所致。 (工商 ) #華新科 #月營收 #短缺 #人力 #所致 也許您會感興趣 推薦閱讀 交投活絡 華新科泰鼎認購看俏 04:102020/03/06 證券．權證 「殯葬天王」龍巖2月營收年增12％ 達2億2746萬元 09:222020/03/09 財經 氣立2月營收雖衰退 市場預期3月挑戰新高 09:332020/03/09 財經 《業績-生醫》杏一2月營收年增逾35％，再創同期新高 10:002020/03/09 財經 《業績-汽車》AM產品銷售強勁，東陽2月營收年增近15％ 10:002020/03/09 財經 疫情衝擊 瑞儀2月營收腰斬 11:292020/03/09 財經 友達2月營收反彈、月增14.2％ 14:012020/03/09 財經 榮剛2月營收6.95億元、年減0.16％ 15:142020/03/09 財經 《紡纖股》廣越今年淡旺季將較去年明顯，2月營收年減12.3％ 15:062020/03/09 財經 鼎炫-KY上月營收年減51.47％、月減70.82％ 15:142020/03/09 財經 財經熱門新聞 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 又一隻黑天鵝！專家警告：油價拖美股一起陪葬 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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