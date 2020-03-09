華新科（2492）公布2月營收，下滑至19.12億元，月減5.3％，年減13.41％，累計華新科今年前2月營收達39.28億元，年減28.7％。

華新科指出，累計營收月減主要因人力短缺及營運日減少所致。

(工商 )

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