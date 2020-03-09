日盛證券今（9）日表示，新冠肺炎的爆發讓台股今年以來大幅波動走勢，投資市場最怕遇上系統性風險，老手都知道，當市場出現恐慌性殺盤時，往往是提供長線佈局進場的好時機，但何時進場難度高；日盛證力推「日盛Online」，協助投資人以手機簡單操作，就能快速掌握四大模型精算的合理股價。

日盛證券指出，股神巴菲特有一套非常著名的棒球投資理論：「股票市場就像大聯盟的投手群，每天會投出各種球，每個球就像不同股票出現的不同價格。做一個股票投資人，我們可以選擇不揮棒，一直等到滿意的球出現為止。一旦發現一支好的股票，價格也非常合理，就應該盡全力揮棒，用力把球打到全壘打牆外。」

日盛證券黃進明總經理表示，日盛證券與大學教授合作開發「日盛Online合理股價」，希望能以最簡單快速的方式，提供投資人買賣價位的參考依據，降低股票投資時的風險。「日盛Online APP推出至今已累積下載超過28萬次，日盛證券向來專注在解決投資人的投資困擾，去年底及今年2月分別新增「財報模範生」及「合理股價」的新功能，這些獨創功能研發目的在於如何透過淺顯易懂的畫面，再搭配流暢且簡化的操作步驟來提高投資人的投資效率。」投資人只需要透過一個APP就能快速挑出體質健全的好股票。

「日盛Online合理股價」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，國際上具有影響力的投資機構以及巴菲特也以此模型為依據，進行推算合理股價。依據每檔個股的產業發展趨勢，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額。再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。

透過「財報模範生」挑選出基本面優良的股票後，再使用「合理股價」查看價格，若價格低於合理價，則可利用「Smart條件單」及「雲端移動鎖利」低買高賣實現獲利。投資人可至日盛證券官網查詢及線上報名，查詢「日盛Online」及「日盛Smart」 APP各項功能。

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