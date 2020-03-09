南韓女星具荷拉去年11月24日在家中身亡，得年28歲，遺產分配至今一直都是個問題。9日韓媒報導，和具荷拉感情好的親哥哥具浩仁因遺產繼承問題，把媽媽告上法院、對簿公堂。依據法律，媽媽可以分得一半財產，不過具浩仁透露：「媽媽在離家出走的時候，荷拉只有9歲，令她一生都與被人拋棄的陰影搏鬥。」他已於本月3日向光州家庭法院提出繼承財產分配審判請求訴訟，希望法庭確認財產分配是否公平。

報導指出，具母已聘請代表律師，並稱根據繼承順序，直系親屬應可得到50%的財產，但具父就認為具母的要求不可接受，而他已將原本應是由他繼承的50%財產讓給具荷拉的胞兄，具父表示：「（具母）在孩子年紀還小時已經離開這個家，她有甚麼資格擁有荷拉的財產？」具父又指為了生計，走遍全國賺錢，具荷拉則是由奶奶和哥哥照顧。

具浩仁與具荷拉兄妹情深，自具荷拉去年離世後，具浩仁不時在IG悼念，他上週在更透露曾在妹妹入殮儀式時許願，希望妹妹能投胎成自己的小孩，沒想到妻子真的檢查出懷了個女寶寶，引起網友熱議。

(中時 )