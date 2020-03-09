簡姓男子去年6月在中山捷運站以下體磨蹭被害女子大腿、臀部，被害人下車後發現褲子沾有不明液體，立刻通知站務人員有色狼，簡男被捕後當場認錯道歉，但開庭時辯稱忘記拉鍊有沒有拉上，士林地院審酌，當時車廂內還有空位，簡男故意站在被害女子旁，認定違反性騷擾防治法，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

簡男每月靠著2萬元的退休金過生活，去年6月14日下午5點上車後，見女子獨自1人站在車門旁，他多次以下體碰觸女子左側臀部、大腿上方，意圖性騷擾。

女子說，感覺簡男下半身貼著她，但車廂還有其他空位，不至於壅擠到他必須靠近，直到下車後才發現褲子上沾有不明的白色透明液體，下意識認為遇到色狼，並立即通知捷運工作人員、警察到場。

簡男被捕後，頻頻向被害女子道歉，但法院開庭，卻說不記得、不知道、不清楚等語，辯稱是因為要抓桿子不讓自己跌倒，可能有碰到被害人，但自己沒有感覺。

法院認為，倘若沒有以生殖器碰觸被害女子，理應堅詞否認，不會第一時間承認錯誤，並表示歉意，而且當時車廂內人潮並非密集，還有諸多空間可站立，認定簡男主觀上是出於性騷擾的意圖。

判決指出，簡男已經多次違反性騷擾防治法，仍不知悔改，為逞一己私慾，不尊重他人身體自主權利，判處有期徒刑4月。

(中時 )