知名YouTuber鍾明軒經常分享對時事的看法，日前他在上傳的影片中提及新冠肺炎使用「武漢肺炎」一詞，引發大陸女網紅不滿，特地拍片公審。對此，昨（8日）鍾明軒也拍片反擊，兩人在網路上隔空交火。

影片開頭，女網紅先對網友致歉，並表示接下來要播放的影片會引起大家的不適，接著畫面出現鍾明軒提及「武漢肺炎」蔓延要少出門的話題，氣得女網紅痛批「這人是不是嘴特欠？」女網紅認為鍾明軒用「武漢肺炎」帶有歧視色彩的名詞講述疫情，態度還很無所謂，「明明疫情已經很嚴重了，你是斷網了嗎？接收不到消息了嗎！」

女網紅不滿疫情已正名，鍾明軒卻使用武漢肺炎一詞。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube）

鍾明軒針對女網紅的指控也一一反駁，「武漢肺炎就是因為發生在武漢，所以我們稱他為武漢肺炎。」他解釋如同日本腦炎、香港腳、德國麻疹都是以國家命名，「但我們也不會討厭他們國家阿，他就是一個名稱。」鍾明軒也針對WHO將此次疫情正名為「新冠肺炎」表示：「台灣不在WHO裡面，我們管他幹嘛理他們啊？」被批評態度無所謂，鍾明軒則反嗆：「你以為你是誰啊？真的不要覺得說好像很多人都在欺負你們。」吸引許多網友熱烈討論。

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(中時電子報)