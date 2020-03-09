國民黨立委陳超明召集社區發展協會，自製口罩，強調材質經過認證，甚至比工廠製作的口罩好，更喊話陳時中「這是救你的辦法」。對此，不僅館長直呼吐血，資深音樂人許常德也忍不住嗆「廢物質詢」，陳超明也火大回擊。

陳超明質詢時表示，自己提供材料動員做口罩，「一個老人家，在家裡做個2、30個口罩給家裡用，就不會吵，口罩會臭，用布的做」，強調自己拿到的材料能防H5N1，且經過認證，還喊話陳時中「這是我救你的辦法」。

此番言論一出，引發網友出征，館長也在臉書表示，「看完苗栗國的立委質詢，我地上吐了一攤血，除了優秀還是優秀。」許常德重話痛批，「為何要讓陳時中浪費時間，接受這種廢物質詢？」

面對各種批評聲浪，陳超明今（9）日也做出反擊，赴立法院時面對媒體，直接怒嗆網友腦殘，不顧一旁的人勸說，氣罵「沒有什麼好怕的啦！」認為台灣不能再這樣亂下去。

質詢時，陳超明提到，為了口罩之亂，好心變惡意，痛批「許常德垃圾人講話」，自己30年從政，提出來的問題會亂提嗎？更點名「1450養的網軍」，沒有到地方去了解、沒有接地氣，也沒有接觸科技業，就亂講話，還問經濟部長沈榮津「我是不是廢物的質詢？」

陳超明強調，沒有驗證不敢亂講話，自己高齡100多歲的母親也都使用自製口罩，參與政治以來沒遭受過這樣的打擊，不僅要正面挑戰網軍，若媒體不服，也可以直接找他。

(中時電子報)