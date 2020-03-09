超前部署加強防疫，北捷日前在台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫。北市副市長黃珊珊今表示，北捷6車站添購的16台的顯像儀在3月20日將全數到位，最快月底啟動。

黃珊珊表示，使用紅外線熱顯像儀，篩選了體溫超過超過38度的民眾，就希望他能夠去就醫，但會希望中央給我們一個授權，就是讓做大眾運輸一些的相關的指引，後續也不應該只是擋在門外，應該做進一步的協助。

北捷表示，採購紅外線熱顯像儀優先設置於台北車站、西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站及忠孝復興站等運量大及觀光客進出較多的6個車站。此外，截至3月9日並未偵測出體溫異常超過37.5度旅客。

北捷指出，針對紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將請旅客至等候區再透過耳溫槍進行複檢，依據衛生福利部疾病管制署(CDC)發燒量測標準，旅客耳溫如大於或等於38度，基於關懷旅客健康將勸導並協助就醫；至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒旅客配戴口罩搭乘捷運。

黃珊珊說，像是防疫計程車都使用在居家檢疫，目前也有討論是否能進一步提供協助給欲搭捷運的發燒旅客，公家基歡還是要有相關的序責任，市政大樓也進行篩檢，重點是篩檢出來，要進一步協助，有些人發燒不是因為這個病，不能叫他自己去搭計程車，這樣也是不負責任，會在更細膩討論接續下一段，應要有更積極的作為。

黃珊珊強調，北捷有100個站，不太可能全面設置，先針對大量的、轉運的站體，比如說兩條路線交接的站等，因為人數比較多，所以篩檢率會比較高，小站體就沒有辦法全面，但從中央的高鐵到很多公共運輸都開始這樣處理，北捷還是要有相關計畫，篩完之後，儘快限制跟撲滅，這才是社區防疫的功能。

(中時 )