科技品牌realme於今（9）日舉辦《斷開你的線！線上發表會》，正式在台推出realme Buds Air真無線藍牙耳機。並同步發表realme快充行動電源及Pantone藍系列限定配件，並宣示2020將正式進軍5G市場、跨足 AIoT領域，持續以豐富IoT產品，打造科技潮玩生活。

realme於2019年下旬以新人之姿推出realme XT等機款，並於2019年12月首度進入台灣前十大手機品牌，更在今年1月持續躍進，市佔排名進一步提升至第七名，旗下機款realme XT也首度進到單機熱銷前十名，成長穩健。對此，realme台灣市場商務長鍾湘偉表示「未來將不辜負用戶與real迷的支持，秉持敢越級的精神，在使用者體驗、5G與AIoT三個領域積極投入，為打造『科技潮玩生活』而努力。」

從不停止對使用體驗優化的追求，realme正式推出屬於realme用戶的作業系統─基於Android 10的realme UI，更趨近於原生Android的使用情境，提供用戶高度個人化空間，小至應用程式圖標的圓角、內容以及圖示大小都能夠隨著使用者的喜好而變化。realme承諾將於今年第二季前完成現有台灣銷售機款的更新，realme 3 Pro已於近日發布更新，realme XT與realme 5 Pro預計於本月底收到更新推送，realme 5與realme 3的用戶則將在今年第二季安排更新。

在5G與AIoT的領域，realme也不會缺席，2020年，將以「科技潮玩普及者」為目標，加速5G產品的推出以促進產業發展，並用一年的時間完整realme UNI Smart AIoT產品布局，圍繞個人、家庭以及出遊三大場景，推出智慧耳機、穿戴設備、智慧家庭相關應用以及行李箱等出遊單品，並搭配整合控制APP realme Link串連所有裝置，建構屬於realme的完整AIoT生態系，而今日發表的realme Buds Air就是realme在AIoT的起點。

realme Buds Air真無線藍牙耳機，提供白 / 黃 / 黑潮玩三色。(realme提供／黃慧雯台北傳真)

realme Buds Air搭載獨家訂製R1高性能處理晶片，支援雙通道即時傳輸技術，讓左右耳皆能獨立運作，無需區分主副耳機；R1晶片的傳輸快速也有效降低延遲，使耳機在一般使用下達到240ms低延遲率，realme Buds Air更進一步為追求極致娛樂效果的「懂玩用戶」，增添了「電競模式」，相較一般模式降低51%的延遲，僅120ms的超低延遲，不論是打game還是追劇，皆能確保畫面與音訊完美同步，向上挑戰市場上5,000元以上的無線耳機產品。還支援同價位代少有的無線充電功能，採用市場主流的Qi充電技術，放下即充，從配戴到充電徹底擺脫有線束縛，同時提供Type-C連接埠充電，從0-100%僅需要充電45分鐘。續航力表現上，單耳單次充電可連續播放3小時，搭配無線充電盒使用可達17小時長續航，滿足用戶一天的使用需求。

考量戶外通話情境，realme Buds Air擁有ENC雙麥克風通話降噪技術，智慧消除外界噪音，即使身處吵雜環境中，也能享有清晰的通話品質。採用進口LPC高級多層複合振膜及12mm大驅動單元，搭配DBB演算法進行音質校正，呈現出宛如親臨現場的低音震撼，不論聽音樂或玩遊戲，均能獲得臨場感。

貼心設想用戶在配戴時的遺失顧慮，realme Buds Air內部整合距離感測器，支援配戴感應功能，單耳掉落即暫停播放以示提醒。在操作方面，支援開蓋自動配對，首次配對最快只需2.1秒，配對成功後，開蓋即刻自動連接，透過不同次點擊和長按耳機的智慧觸控，可快速完成歌曲切換等多項操作。

講究配戴舒適感的realme Buds Air，採用符合人體工學的半入耳式設計，重量僅4.2g。品質方面可承受1萬次的開闔操作，還俱備IPX4等級的防潑水保護，在運動時配戴，可盡情揮灑汗水，面對突如其來的大雨，也無須顧慮產品損壞，有效延長使用壽命。

realme Buds Air真無線藍牙耳機共有白色、黃色與黑色，售價新台幣1,799元，白色將於3月12日(四)早上10:00正式開賣，開賣當日推出限定優惠，購買即現折200元，以超值優惠價1,599元全面回饋開賣日搶購的real迷們，黑色與黃色則將陸續開賣，線上合作通路有PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物，線下通路可至realme信義威秀、台中秀泰、高雄夢時代品牌專櫃進行選購。

realme致力於傾聽用戶心聲，正式推出realme迷們敲碗許久的realme快充行動電源，電源輸出支援最大功率18W，同時兼容多種充電協議，不論是手機、平板、筆電或遊戲機等設備均能進行充電，還具備專為智慧穿戴產品設計的小電流模式。電池可經歷完全充放電 500次也絲毫不衰退；並採用12重安全保護，設定多項偵測關卡，確保消費者購買後可以安心無虞的享受快充帶來的高效與便利。

realme 快充行動電源， 提供紅、黃雙色，輕薄具潮流感。(realme提供／黃慧雯台北傳真)

realme快充行動電源在輸出接頭上採用新版Type-C，可支援雙向快充，僅需3.28小時就能充滿10,000mAh的電池容量；並擁有USB與Type-C雙輸出口，透過精準的電路控制，讓兩個輸出口能夠穩定輸出，同時為兩個設備充電。外觀設計上以鮮明配色搭配經典realme Logo展現亮眼風格，以12.5mm輕薄設計，握在手中潮流感十足。realme快充行動電源推出黃、紅雙色，售價新台幣599元，預計於3月下旬開賣。

realme結合2020 Pantone「經典藍」推出realme快充行動電源藍色款及realme Buds Air無線藍牙耳機藍色保護套 。(realme提供／黃慧雯台北傳真)

Realme更結合2020 Pantone年度色「經典藍」，加碼推出realme快充行動電源藍色款及realme Buds Air無線藍牙耳機藍色保護套，制定專屬realme的時尚色彩美學「realme黃 vs. 經典藍」，透過活潑明亮的黃色與靜謐沉著的藍色，傳達敢越級追求突破的生活態度。兩款皆為只送不賣的限定單品，想擁有的用戶請務必關注realme粉絲專頁與realme taiwan Instagram官方帳號。

(中時電子報)