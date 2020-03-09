縣府對各國中小老舊校舍，委由專業結構技師評估後，耐震能力不足的校舍，向教育部國教署爭取經費改善，校舍補強獲核定2億1900萬元，校舍重建有2億8376萬元進行校舍重建，總計5億276萬元，提升校園安全。

縣長楊文科表示，近年災害型地震頻繁，中央推動老舊校舍改善工程，106年到108年老舊校舍拆建計畫，目前已完成關西國小、新港國小、石光國小、文山國小、五峰國小、北平華德福實驗學校、富光國中、北埔國中等7所校園動土，預計今年將陸續竣工，提供學校師生優質安全的校園空間。

教育處表示，國教署「109-111年度公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，縣內有37所國中小共計47棟校舍，3年內完成規畫設計和工程招標，並依耐震容量需求比，由低至高依序辦理完成耐震補強。

「國民中小學老舊校舍整建計畫」有中山國小、尖石國中、東海國小、大坪國小、湖口國小5校的5棟老舊校舍，將進行重建，配合教育部永續校園計畫，重建校舍規畫設計將納入綠建築推動方案。

重建校舍除加強設備耐震性、防災與疏散避難外，並會設置健康效率學習空間、節能減碳資源循環及永續環境生態循環等，以創造優質學習環境。

(中時 )