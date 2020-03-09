群聯(8299)於今(9)日公布2月營收表現，無懼新型冠狀病毒衝擊，群聯2月營收逆勢成長，月成長20.32%、年成長48%，且大陸市場延遲開工，但群聯主要的合作產線均在台灣，故在全球其它地區市占率反而提升。

群聯2月合併營收為40.02億元，月成長20.32%、年成長48%，累計至2月營收達73.28億元，年增率21%。

群聯表示，儘管新冠病毒造成大陸等部分嚴重疫區停工或延遲開工，但因為群聯主要的合作產線均在台灣，不僅2月營運未遭受大幅影響，反而還因此在全球其它地區提升市占，全球客戶也持續穩定下單，未因疫情而有砍單之情況。

群聯2月記憶體模組總出貨量成長超過36%，SSD與eMMC成品總出貨量成長將近72%，而其中PCIe SSD模組成品總出貨量更是成長將近130%，顯示高速儲存PCIe SSD應用市場需求快速上升，也因此，PCIe SSD模組成品營收年增率更是達到超過200%的高成長。

在高階工控嵌入式儲存應用部分，群聯2月與去年同期將較比較，不僅整體營收維持將近40%的成長率，利潤較高的工控嵌入式相關儲存產品總出貨量更是達到120%的高成長，市占率也持續提升。

(時報資訊)