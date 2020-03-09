疫情蔓延重傷美股，油價崩跌雪上加霜，外資今日賣超台股達545億元歷史第三大，去年買超全數吐光，大盤痛失萬一關。新冠肺炎疫情持續在國際間蔓延，加上油價一度崩跌30%，國際股市殺聲隆隆，美股期指崩跌千點，今早台股集中市場一開盤即大跌百餘點，在空軍強勢壓境之下，台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、國巨(2327)、聯發科(2454)、華新科(2492)、世芯-KY(3661)、玉山金(2884)、國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)等權值軍團也無力招架。

此外，金像電(2368)、松翰(5471)、盛群(6202)、晶相光(3530)、晶電(2448)、中化(1701)、國光生(4142)、康那香(9919)、恒大(1325)等漲多拉回，大盤一路節節敗退，痛失年線、萬一大關，探近5個月低點。終場大盤收10977.64點，殺跌344.17點，總計41家漲、899家跌、35家持平，總成交值大增至2309.72億元，各大類股無一倖免。分析師表示，新冠肺炎疫情全球快速蔓延，經濟前景蒙上陰霾，股市恐慌情緒越積越高，不少科技大廠發出警訊，營運恐將面臨下修的窘境，目前台股再度跌破年線11078點關卡，技術面偏空，後市恐將難以樂觀。

今日外資賣超545.5827億元，為歷史第三大賣超，投信買超8.4083億元，自營商賣超63.9909億元，三大法人賣超601.16億元。上週外資(不含外資自營商)賣超548.1553億元，投信買超33.1876億元，自營商賣超79.7284億元，三大法人賣超594.69億元。累計今年來至今日，外資賣超2820.45億元，已吐光去年全年買超2441.77億元。

根據統計資料顯示，外資賣超第一是在2007年7月27日，賣超達623.98億元，主要受到美國次貸風暴的影響。外資賣超第二是在2007年3月12日，賣超549.37億元，主要是飛利浦釋股台積電(2330)所造成，今日受新冠肺炎疫情擴散以及沙國引爆油價戰爭雙重利空衝擊下，外資賣超545.5827億元，為歷史第三大賣超。

技術面觀察，5日RSI為23.23、10日RSI為29.39，9日K值為29.48、9日D值為34.31，20日乖離率為-4.84。分析師表示，台股今日正式跌破年線關卡。新冠肺炎疫情在歐洲及美國惡化，預期國際股市短線將呈現震盪走勢，受此影響，台股難以獨善其身，在疫情未穩定的情形下，目前還不是買點，保守因應為宜。(編輯整理：李慧蘭)

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