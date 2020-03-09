台中市長盧秀燕上任後提出「公幼倍增計畫」！教育局規畫自108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上。教育局長楊振昇指出，108學年度市府核定增設公共化幼兒園共41班，歷年最多；109學年度將再增加至少88班，核收人數可達約2400人，再創歷年新高。

台中市公幼長期不足造成家長搶破頭！楊振昇指出，擴大幼兒就讀公共化幼兒園的機會是盧市長政見，為加速加量，教育局多管齊下，透過盤點校舍餘裕空間、配合老舊校舍拆除重建、社會住宅規畫，及爭取前瞻基礎建設經費等方式興整建幼兒園。

台中市108學年度公幼241園，非營利幼兒園11園，總核定招收人數達1萬9273人。教育局為再減輕家長育兒負擔，109學年度已規畫增設公共化幼兒園至少88班，包括公幼至少31班、非營利幼兒園57班，可增加公共化教保服務量達2400人以上，全市公共化幼兒園總核收人數將逾2萬1000人。

教育局指出，109年新設9家非營利幼兒園，包括南屯區豐樂、東區東英及東峰、南區樹德、北屯區廍子及陳平、太平區建平與育賢、潭子區潭陽等，增加園數與班級數也是歷年最多，未來會再持續增班設園，提供家長平價托育服務，嘉惠市民。

(中時 )