未受疫情影響，聖暉（5536）9日公布2月合併營收達8.27億元、激增60.57％；前2月合併營收18.84億元，年成長10.24％，業績表現相對亮眼。

聖暉表示，2月適逢農曆春節及受疫情影響，中國區工作天數減少，但受惠其他區域無塵室及機電工程訂單需求，帶動機電系統整合工程服務業務維持良好施工認列進度，挹注2月營收年成長60.57％。

聖暉進一步表示，將持續精進廠務設計、規劃及核心技術能力，針對不同產業特性開發特殊施工與創新工法、優化供應系統軟體、及開發新材料應用等，創造聖暉競爭利基，並持續站穩產業高度地位。

全球產業受到中美貿易戰影響、以及近期新冠肺炎疫情導致中國廠區延後復工影響，加速企業生產基地轉移潮。據經濟部統計資料顯示，今年前2月，已有365家廠商回台投資，總投資金額逼近8,800億元。

聖暉指出，公司專精於不同產業領域工程應用服務，提供從廠務空間至廠務、製程設備垂直水平整合能力，並擁有良好工程施作能力與優異工程品質的競爭優勢，帶動已簽約未完工的在建工程案量，持續保持良好能見度，加上半導體產業景氣回升，有助於帶動中國半導體產業客戶施作工程進度，並持續透過優化整體訂單結構，進一步推升公司整體營運獲利能力精進。

展望2020年第一季，聖暉認為，雖然短期恐因新年假期與各產業中國廠區遞延復工因素、影響單季營收表現。不過，目前已簽約未完工的在建工程案量，依舊保持良好的能見度。

聖暉強調，隨著半導體、被動元件等電子產業持續推動擴廠與建廠計畫、以及台商回流台灣、全球供應鏈往東南亞國家移轉產能之趨勢，有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求持續暢旺，今年整體營運有機會於第一季順利落底，並隨著工程施工進度逐步恢復、高訂單能見度下，創造聖暉未來營運保持良好成長動能。

(工商 )