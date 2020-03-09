在美股上市的大陸搜尋引擎公司搜狗今（9日）公布2019年財報顯示，2019年搜狗營收逾人民幣（下同）80億元，創歷史新高，增速領先行業水準，淨利超過7.3億元。

新浪財經報導，搜狗搜尋透過差異化的內容服務生態與AI智慧服務創新，增速持續領先行業水準。在內容服務生態建設方面，搜狗繼續深化與微信公眾號合作、完善搜狗號內容、透過與官方網站、專家、學術網站合作補充內容，同時以醫療為切入點探索智慧分診的機會，在此基礎上，智慧問答首條直接答案的覆蓋率，以及準確率領先行業水準。

在AI能力加持下，搜狗輸入法針對多樣化的用戶使用場景不斷創新，大幅提升用戶輸入體驗。其中，AI助手「智慧汪仔」可為用戶在聊天、購物等多重場景中推薦豐富多樣的表情、妙語、評價等內容，2019年搜狗輸入法用戶每天使用的推薦內容達數億次，來自輸入法推薦體系相關的收入年增近90％。

在AI硬體方面，搜狗在自身業務快速增長的同時，賦能行業的能力進一步凸顯。2019年3月，搜狗憑藉在語音AI領域的技術優勢，在錄音筆行業內先後推出AI錄音筆C1及C1 Pro，首創語音轉寫、同聲傳譯、陣列降噪以及多端同步編輯等功能，兩款錄音筆在短時間內就成為主流電商平台銷量冠軍。

報導稱，回顧2019年，在以語言為核心的AI戰略下，搜狗整體表現優於市場預期。展望2020年，雖然新冠肺炎疫情給大陸經濟帶來巨大的挑戰，但同時也催生新的用戶和行業需求。疫情期間搜狗在搜尋、資訊流與AI醫療等方面進行服務創新，相繼推出十幾款網路服務。

目前，上述產品的總訪問量已經超過5.6億次。同時搜狗醫療搜尋量年增約100％，自有智慧分診系統線上問診量提升約400％。

(工商 )