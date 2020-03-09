國民黨新任黨主席江啟臣8日表示，高雄市長韓國瑜是國民黨黨員，黨中央必須給予相關的協助，讓大家把本分的工作做好。不過，這句話聽在韓粉耳裡，覺得很受傷，悲問江啟臣韓國瑜是哪裡做不好？一切都是民進黨的陰謀！

韓國瑜面臨罷韓危機，江啟臣日前受訪強調，韓是國民黨黨員，更是地方縣市非常優秀的從政同志，作為黨中央，無論是擔任地方首長或民意代表，都必須給予相關的協助，讓大家把本分的工作做好。

不過，江啟臣的話語，韓粉聽了很受傷，在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上表示，「真的對國民黨沒有期待，韓市長市政哪裡做不好？江說要協助他做好市政是什麼意思?韓市長最大的困難就是碰到這些附和綠營的隊友」。

網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜市長後援會臉書）

底下韓粉也紛紛表示，「完全搞不清楚狀況，可見國民黨高層也是被綠媒洗腦，沒救了這個百年老店」、「笑死人了！說得好像高雄市是國民黨的附隨組織似的」、「韓市長，市政做的很好，不需要國民黨的新主席，來協助市政，還是先把國民黨內部好好的整頓吧」、「完全搞不清楚狀況，可見國民黨高層也是被綠媒洗腦，沒救了這個百年老店」！

網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜市長後援會臉書）

但也有韓粉認為，「國民黨本來就是要幫韓做好市政，難道一句說幫忙他度過危機叫幫忙，那投票是高雄人，包括民進黨，投票又不是全都國民黨的人，市政做好是沒錯的」。

(中時電子報)