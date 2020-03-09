義大利新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數和卻診人數僅次於大陸，義大利總理孔蒂（GiuseppeConte）8日凌晨下令封14城，包括米蘭和威尼斯等大城都在其中，約1600萬人受到影響。而由於事發突然，讓義大利人不知所措，陷入恐慌，民眾紛紛趕在封城前出逃。除了引爆民眾惶恐，義大利國各地監獄也傳出因「疫情恐慌」，爆發受刑人暴動，米蘭南部一處監獄就出現了「挾持獄警」的危機，摩德納更發生至少3人因暴動死亡。

義大利的新冠肺炎疫情，自2月底在北部的倫巴底爆發社區感染，後短短18天內，疫情整個失控，3月9日上午，疫情在義大利的確診總數已達7375例、造成366人死亡，是當前已知病例總數第3多，僅次於大陸和南韓，死亡數第2高的嚴重疫區國家。

由於北部疫情嚴峻，孔蒂7日深夜簽署了緊急命令，自3月8日0點起至4月3日止，義大利將對倫巴底以及周遭的感染城市擴大頒布「出入封鎖令」，隔離區約1600萬居民，佔義大利總人口的1/4，將無法任意進隔離區。

然而孔蒂的「封鎖急令」卻帶來的更多的困惑，包括義大利媒體在內，外界第一時間認為孔蒂所頒布的出入限制，是類大陸的「封城」禁令；但大部分的都會地帶都沒有進行「封鎖」，以人口超過800萬的米蘭都會區為例，直到8日深夜，火車運輸依然暢行無阻，境內兩大民航機場也都照常起降。

封城消息流出後，立刻在網路迅速擴散，引發民眾恐慌，許多人帶著家當趕往車站準備逃難，米蘭火車站湧入大批人潮攜家帶眷，要前往沒有被封鎖的區域，米蘭的聯外道路也滿是車潮。義大利的監獄更因為疫情的蔓延，進入了高度緊張的「全國監獄暴動」。根據義大利《共和國報》的報導，自3月8日開始，義大利各地監獄都出現了監獄騷亂。

位在義大利南部那不勒斯波焦雷亞萊（Naples Poggioreale）、北部摩狄納（Modena）、中部弗羅西諾內（Frosinone）和西北部亞歷山德里亞（Alessandria）的4座監獄，都有暴動事件發生，原因和獄方禁止家屬探監等措施有關。根據《義大利時報》（La Stampa）報導，暴動始於囚犯家屬在外頭示威，抗議新防疫規定不准他們探視親人。

另外，摩狄納監獄，周末傳出獄中有受刑人「因不明原因發燒死亡」。儘管該名死者目前已在相驗死因，但同步傳來的全城封鎖與會客禁令，加深了監獄中的憤怒與恐慌，於是失控的監獄暴動遂因此激烈爆發，造成死傷意外。有一些地方首長認為封城政策太過倉促，中央還沒有和地方溝通，希望能有緩衝時間，不過為了盡速加強防疫措施，義大利總理已經確定封城，希望能夠有所成效，防堵疫情繼續擴散。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)