為便利偏鄉民眾，今天下午5點將追加在柳營明聖殿發放場次。（台南市議員蔡育輝服務處提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，台南市議員蔡育輝向廠商取得10萬公升次氯酸水，即日起在新營區服務處免費發放，一般民眾及學校等單位都能索取，現場還追加發放抹布與使用說明，讓民眾能正確地使用次氯酸水來清潔殺菌，達到防疫效果，今天上午開始發放，已經吸引逾千人前來排隊，下午5點追加場次，將前往柳營小腳腿明聖殿發放，每人可領1公升，可攜帶不透光容器前往領取。

蔡育輝指出，透過副議長林炳利協助取得次氯酸水發放，這項活動以新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山等區為主，民眾每人1公升，學校至少有20公升，有部分里長拿著容器前去填裝，再分享給里民及邊緣戶，也有10多所學校前來領取，還致贈感謝狀表達謝意。

這項活動將在新營區服務處舉行到送完為止，民眾需自備不透光容器，每人限定1公升。不少民眾排隊拿到次氯酸水後，感謝議員提供次氯酸水，在消毒酒精不易購買之際，能夠盡全力共同防疫。

蔡育輝強調，防疫人人有責，希望透過提供次氯酸水保護民眾，不要有人被遺落在防疫安全網之外，形成防疫缺口，而次氯酸水雖殺菌力高，但建議用於環境殺菌使用，不宜噴在人體上，領取後要注意保存並儘快用完，他也呼籲民眾落實勤洗手、多運動、出入密閉空間戴口罩才是最佳的防疫措施。

(中時 )