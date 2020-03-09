民進黨立院黨團總召柯建銘親自坐鎮。（黃世麒攝）

各相關部會首長接列席與會，幕僚們戴著口罩在一旁研讀資料。（黃世麒攝）

財政部長蘇建榮（中）、教育部長潘文忠（右起）、文化部長鄭麗君、經濟部次長王美花（左三）等相關部會首長均列席。（黃世麒攝）

朝野立委審查紓困條例特別預算案。（黃世麒攝）

立法院財政等6個委員會聯席會議9日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，包括財政、經濟、教育、文化等多個部會首長均列席，各單位的幕僚齊聚一堂，擠滿開會的大禮堂，經過朝野立委4個多小時的討論後，並未刪減或凍結金額，初審通過。

(中時 )