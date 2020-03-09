立法院6委會聯審肺炎紓困案 600億一毛未刪 初審通過 15:392020/03/09 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 各單位的幕僚齊聚一堂，擠滿開會的大禮堂。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立院黨團總召柯建銘親自坐鎮。（黃世麒攝） 各相關部會首長接列席與會，幕僚們戴著口罩在一旁研讀資料。（黃世麒攝） 財政部長蘇建榮（中）、教育部長潘文忠（右起）、文化部長鄭麗君、經濟部次長王美花（左三）等相關部會首長均列席。（黃世麒攝） 朝野立委審查紓困條例特別預算案。（黃世麒攝） 立法院財政等6個委員會聯席會議9日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，包括財政、經濟、教育、文化等多個部會首長均列席，各單位的幕僚齊聚一堂，擠滿開會的大禮堂，經過朝野立委4個多小時的討論後，並未刪減或凍結金額，初審通過。 (中時 ) #600億紓困 #立法院 #初審 #財政 #武漢肺炎 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 政治熱門新聞 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 口罩實名制獲肯定 洛杉基嘆：若韓國瑜當總統… - 政治 19綠委提案「廢選舉」？村長怒嗆民進黨！ - 政治 張雅琴呼籲還蘇貞昌公道 羅友志神比喻 - 政治 村長震驚透露某政治人物罹癌 網友好擔心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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