有民眾將排隊盛況拍下上傳臉書，吸引網友討論。(翻攝臉書「大員林生活圈」／吳建輝彰化傳真)

員林市公所連續舉辦8年的未婚聯誼活動，今天上午8點開放現場報名，不到1小時男生限量60名額就額滿，讓沒有搶到名額的男生都相當懊悔，但最慘的是女生報名人數居然掛零，員林市長游振雄說，以往男女生的報名費相同，今年特別將女生報名費減半，希望能吸引更多適婚女生來報名，但沒想到還是這樣。

游振雄說，能相識即是缘分，夫妻相伴到老的秘訣不外乎溝通與包容，自己的幸福應該自己掌握，希望所有參加聯誼活動的男女鄉親，都能夠珍惜這份得來不易的緣分，另外鼓勵有緣成眷屬者，遷居到幸福員林，公所會準備神秘禮物做為賀禮。

員林市公所文化觀光課長賴坤煌說，女生的報名狀況雖然不如男生踴躍，一早60名額加上10個候補，不到一小時就被搶空，女生報名狀況一直到下午，才陸續有民眾前來報名，但持續都有接到民眾電話，表示要擇日過來報名，也希望符合條件的女性朋友，把握天賜良緣的好機會。

「幸福來敲門」-員林市聯誼活動，預計下月25在圓林園及食觀天下婚宴會館舉辦，今年報名條件鎖定在25~45歲未婚男女，有正當職業並無婚姻紀錄，報名費男生1200元、女生600元，即日起開放到21日讓民眾報名，目前男生已額滿，歡迎女生來報名。

(中時 )