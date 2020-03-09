受惠半導體產業出口暢旺，中科園區2019年營業額逼近8,000億元，年成長9.98％；出口金額逼近4,470億元，年成長28.49％；就業人數突破5萬大關，無論營業額、出口額及就業人數等三大指標，均刷新歷史新高！

中科管理局長許茂新表示，展望2020年，全球半導體景氣隨著5G基地台布建，與智慧型手機規格升級，半導體晶片因先進製程與高階封測技術等競爭優勢，搶攻全球市場商機，將有助園區半導體產業供應鏈產能，持續挹注穩定推升園區貿易出口的成長動能，預期中科營業額與就業人數、出口金額，將續創歷史新高！

就產業別而言，2019年中科六大產業出口額中，以積體電路產業表現最為亮麗，出口額達3,134.60億元，出口額年成長高達59.29％，占中科出口比重達70.13％。

中科管理局分析指出，主因為受惠於智慧型手機等手持行動裝置消費需求提升，以及人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識等5G新興產業，高階製程需求持續擴增暢旺；另外，國際手機大廠相繼推出新機，各大廠商終端應用新品備貨需求釋出，帶動相關半導體產業產品出口。

此外，光電產業受到國際大廠面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額衰退9.85％；精密機械產業因設備採購需求減緩，影響廠商接單狀況，營業額衰退11.98％；生物科技產業受惠新進廠商進駐營運及新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長36.75％。

中科2019年計引進高科技廠商18家，主要以精密機械14家最多、生物技術3家、園區供應事業1家；投資總金額58.12億元，總計2019年新增投資額（包含增資案）逾360億元。

截至2019年12月底，已引進206家國內外高科技廠商，包含42家外商，計畫投資額逾2兆1,191億元。主要亮點廠商包括，瑞士商-台灣托納斯科技，主要研製走心式車床與多軸車床及走心式車床主軸與電動導套；瑞士商-柏泰台灣分公司，主要研製高精密螺絲扣件及智慧工廠物流管理系統；友嘉集團主要研製CNC立式及臥式綜合加工中心機等產品。

(工商 )