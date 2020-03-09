竹科2019年營業額為1.09兆元，年增1.5%，六大產業主要以電腦及周邊產業為首，大幅成長73.36%；通訊產業次之，成長34.8%；另生物技術產業成長15.36%，精密機械產業成長7.91%；積體電路產業及光電產業分別減少2.46%及12.35%。

竹科管理局指出，5G網路建置及商轉的需求，加速3D感測應用，擴增實境、自駕車、機器視覺等3D感測元件產量加溫，布局物流、機器視覺、自駕車和手機領域；帶動竹科積體電路產業如IC設計、封裝及其週邊次產業等產值攀升，再加上電腦網通產品受惠於智慧聯網、邊緣運算及新興應用熱潮等效應，均帶動竹科營業額成長。

以占比來看，電腦網通產業合計共占比近12%，為近5年來首度超過二位數，顯見竹科產業具多樣化發展性。全球產業走向AIoT生態系的發展策略，ICT廠商及半導體晶片廠商運用既有技術強項發展相關邊緣運算，共同創造AIoT應用生態體系新商機，有助於竹科整體營收。

竹科管理局表示，2019年共新引進40家投資案，投資金額近176.12億元，較2018年成長34.07%，廠商入區狀況持續熱絡，預估3年內可再提供3,800人以上就業機會，創造858億元營業額。

生技類占新核准入區廠商37.5%，為15家；而軟硬整合為產業發展趨勢，去年新廠中開發軟硬整合產品或服務者計8家，佔20%。截至2019年12月底已入區登記廠商513家，就業人數15萬2,250人。

(工商 )