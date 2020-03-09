新冠肺炎疫情持續，全世界口罩短缺，台灣政府與民間業者合組「口罩國家隊」，這群人日夜加班趕工，持續推進目標日產1000萬片，每天忍受機器噪音，為的就是讓等戴口罩的民眾能順利拿到口罩。

政府徵收口罩禁止出口、統一販售，桃園康匠製造在「口罩國家隊」的60條口罩生產線就佔了10條生產線，康匠總經理陳勇志說：「政府在撐，我們也在撐，共體時艱大家一起努力。」員工們每天忍著機器噪音及製作口罩的腰酸背痛，不畏艱辛，希望能幫助到每一個人。

據《三立新聞》報導，廠區測量噪音約85分貝，在充滿噪音的工廠裡，24小時輪班生產口罩，帶著橡膠手套及防護衣，全身消毒過後才能開始工作，員工們疲倦卻不喊累、堅守崗位，很開心能造福社會大眾。而面對龐大壓力，也有員工崩潰大哭，甚至廠區也出現過斷料危機。總經理陳志勇為了不讓員工們感到壓力，時不時也會來關心一下員工狀況，和他們聊聊天。

因新冠肺炎疫情，政府實施實名制購買口罩，大家排隊領到口罩，真的要感謝在背後默默為我們付出的那群人。

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(中時電子報)