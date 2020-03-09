防疫大作戰，嘉義市醫護人員模擬與居家檢疫者視訊問診。（廖素慧攝）

新冠肺炎防疫打持久戰，依規定須居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，在14天的隔離期間若有非發燒與呼吸道症狀的就醫需求，即日起可撥打防疫專線（05）2341150，由嘉義市衛生局指定22家醫療院所視訊看診。

市衛生局表示，衛生局首先確認民眾身分、身體狀況與就醫需求，依民眾的就醫習慣，指定合適的醫院或診所做遠距離診療，由專人或個案管理師與病人約定看診時間、通訊軟體，再由醫師在診間與病人視訊通話看診，通訊診療會截圖與錄音。

通訊看診後，領藥、繳款需由家屬或委託代理人完成，醫院會憑著健保卡提供藥物，並安排繳費，由家屬與代理人把藥送給居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者。

衛生局表示，目前嘉義市還沒有民眾提出通訊看診的需求，若是居家隔離、居家檢疫與自主健康管理民眾有發燒、呼吸道症狀，不適用視訊診療，須通知衛生局或撥打1922，協助安排迅速就醫。

(中時 )