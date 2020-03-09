罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼進行，預計6月將舉行罷免投票。台北市長柯文哲今天面對罷韓相關議題表示，新冠肺炎疫情還沒結束，不贊成此時有太多政治動作。對此，前高市行政暨國際處長陳瓊華認為，柯當然會出聲一下，因為韓若真被罷免掉，柯的市長位置也坐不安穩了。

肺炎疫情持續延燒，柯文哲表示，不贊成在此時有太多政治動作，「有時用一句話，是政治不正確」，應等疫情穩定後再進行。是否認為罷韓時程應延後？柯則表示，他相信民進黨中央會做比較理智的判斷。

對此，陳瓊華在臉書表示，班上倒數一、二名，互有競爭時，就明的踹一腳、暗地給拐子，看到一方要被終結了，又會出手救一下，因為剩一個孤伶，沒有人輪最後一名，因為剩一個顯眼，人人都可以修理。

她說這就是各種民調跟韓國瑜，輪流在最後一名掄元的柯文哲心聲。她認為，柯文哲當然會出聲一下，若韓真被高雄人罷免，柯文哲台北市長的位置也坐不安穩了。

對此，網友表示「民眾黨就是看不過你們罷韓，又感覺國民黨如果罷韓成功就無法拿下高雄市，所以才想跳出來捍衛正義」、「最多政治動作的就是柯」。此外，對於陳瓊華屢次在臉書批韓，網友則認為「前官員的可笑言論無疑是再一次讓我們知道前市府的無能腐敗，韓市長的新冠病毒防疫做得好是大家有目共睹的」、「罷韓變成政治操作，正當性就不存在了，罷韓連署過程的一些違法，也已經有人按鈴控告，罷韓的氣數已盡，再加上市政府的市政是一波一波的推出，勝負以分了」、「疫情當前，所有的人力物力都應投入防範疫情擴散，哪那麼多功夫搞什麼罷免」。

(中時電子報)