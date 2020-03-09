新冠病毒波及全球，受到疫情干擾，是否影響今年房市？房地產業者表示，觀察短期內整體民眾看屋潮減少，目前新建案來人量雖平均減少2成，但多數329檔期多數新案仍會如期推動或稍延後推案進度，而近期公寓、中古大樓產品則因民眾預期價跌、屋主心態鬆軟，反而激出一波剛性買盤，整體而言，剛性買盤需求仍在，近期也有不少自住客更選在此時進場詢價、議價，成交率反倒大增2~3成，若疫情控制得宜，境外資金陸續回流台灣，帶來人口紅利，估計買氣遞延第二、第三季，預期下半年房市仍有機會彈升。

新冠肺疫情變化仍需持續關注，也影響近期看屋人潮減少，科達機構董事長賴建程表示，房市逐年回暖，去年全台交易量突破30萬棟，2019年全台建商獵地量創10年來新高，建商推案量也破1.5兆紀錄，但今年則受疫情干擾，原本春節年後房市曾有過一波民眾看屋潮高峰，2月則轉趨緩，相較上季，觀察今年第1季新建案來人量平均約下降2成，房仲看屋量則減少1成以上。

而疫情持續延燒，今年329檔期也被認為首當首衝？賴建程指出，今年北台灣329檔期推案年縮27%，但總銷仍達1600億元，以新北市逾600億元最多，近期第1季新建案來人量雖平均減少2成以上，但因目前北台灣新建案多屬大型重劃區預售推案為主力，規劃2~3年內完工，加上低利率環境，對於首購、首換型等自住客市場較不受影響，長期而言衝擊不大，因此，觀察新北市大品牌建商、房地產業者仍按照規劃進度走，如板橋江翠、新店央北、新莊塭仔圳等主力重劃區329檔期多數仍如期推案，接待中心也陸續完成，以新莊塭仔圳區內地主自辦重劃區，位於65快速道路、新泰路交叉地帶，今年不僅有科達機構、海悅(2348)合資「海研建築」打出首案「新莊海悅花園」，鄰近機捷A5站、副都心與中平、幸福路舊市區商圈，總銷15億元、主力2~3房產品，將按規劃於329檔期正式登場，而「明日城」即將推出第2期，總銷20億元，受到在地客矚目；至於部分市場新案則也有稍緩腳步，轉攻520檔期，整體上半年房市仍值得關注。

賴建程指出，觀察科達機構旗下新莊5家房仲店頭，因民眾預期價跌，自住客對於原本設定或喜好物件的詢問度增高，即使看屋量減少1成，但屋主此時心態鬆軟、議價空間大增，反而精確地促成交易，成交率拉高，推升2月有激出一片剛性買盤，2月交易量相較1月、去年同期也成長2~3成，第一線房仲業務感受明顯，預估3月成交量將再成長，近期當地以總價800~1500萬元的中古物件最熱門，他也建議，自住客若有心儀物件，可選在此時進場議價。

(時報資訊)