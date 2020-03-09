台灣鋼鐵集團旗下鋼筋加工與配送通路廠沛波（6248）2月自結營收為2.6億元，創歷年同期新高，較1月大幅成長41.66%，較去年同期增加51.12%，第一季業績表現可望不淡。

沛波表示，今年農曆春節落在1月，2月工作天數不受武漢肺炎疫情影響，開工與運作正常，加上市場需求強勁，激勵2月營收月增率與年增率同步大幅成長，並寫下歷史同期新高紀錄，第一季可望淡季不淡。沛波鋼鐵今年前2月營收為4.5億元，較108年同期減少2.42%。

根據經濟部統計資料顯示，截至今年2月初，響應台商回台投資行動方案的核准投資金額高達7,160億元，其中七成皆用於投資新建廠房與購置機械設備，在新冠肺炎疫情延燒，可望加速台商回流趨勢下，這波廠辦興建潮將會是支撐中長期鋼筋需求的一大關鍵力道。

沛波總經理葉俊良表示，公司自轉型以來的營運布局方向正確，國內來自公共工程、廠辦及營建等案量的增加，對鋼筋需求維持高檔不墜，帶動沛波營運穩健成長，公司目前在手訂單保持3-4個月，對今年營運表現審慎樂觀。

(時報資訊)