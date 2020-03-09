受到美國道瓊期指大跌超過1200點，跌幅近5％影響，台股今天跌破1,1000點，下跌344.17點，跌幅3.04％。台灣證券交易所盤後再次信心喊話，指出我國防範新型冠狀病毒決策迅速正確，展現良好防疫能力，同樣台股指數有基本面支撐，跌幅明顯較亞洲主要股市少，且看好疫情趨緩，我國各產業應能較其他國家儘速恢復產能。

受到原油價格崩跌30％，以及全球疫情蔓延，美國道瓊期指開盤急殺千點，台股開低走低。證交所呼籲投資人投資證券市場應著重於基本面，台股基本面佳，近年來持續提升公司治理品質、市場效率，精進各項市場機制，如逐筆交易及盤中零股交易即將上路，加上股利殖利率高，豐厚的股利金額有助於國內外投資人長期持有，吸引更多資金投入我國股市，活絡經濟動能。

證交所也表示，新型冠狀病毒疫情全球快速蔓延，近期全球股市因新型冠狀病毒疫情影響而受到衝擊，我國政府防疫團隊決策迅速正確，政府、防疫團隊及全民在不同崗位上積極努力，展現良好防疫能力，疫情控制能力明顯較全世界其他國家為佳。台灣防疫成效備受世界各國推崇，股市整體表現較為抗跌，今日雖受美歐疫情惡化，終場收在10,977.64點，下跌344.17點，跌幅3.04％，但指數有基本面支撐，台股跌幅明顯較亞洲主要股市少。

另一方面，目前各產業難免受疫情影響，但台商回流及轉單效應有助於台股基本面，以根據財政部最新統計來看，八大行庫截至1月底止，國發基金貸款專案合計已核貸1,865億元，行庫自辦專案，特別是針對廠房購地需求的部分，合計也核貸約419億元，兩者合計已達2,284億元，台商資金回流政策貸款已突破2000億元大關。

我國主力的半導體產業今年前2月累計營收因客戶需求回穩，仍較去年同期有所成長，未來如果疫情趨緩，我國各產業應能較其他國家儘速恢復產能，提振營業收入，加上台商回流及轉單效應，相信能吸引更多資金投入台股，增進經濟成長動能。

(時報資訊)