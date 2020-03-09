敦泰(3545)今(9)日2月營收無懼新型冠狀病毒疫情衝擊，單月營收雙增，且更是相較去年同期大增1.11倍，主要原因為主力產品IDC持續擴大導入，展望後續，敦泰認為，雖疫情對智慧機市況造成衝擊，但隨著IDC的持續導入，對於營運仍然持正面看法。

敦泰2月合併營業收入為9.13億元，儘管新型冠狀病毒擴散，導致部分大陸城市封城管制，但受惠於主力產品IDC導入項目持續擴大的正面幫助下，敦泰業績表現逆勢較1月份成長7.95%，也比去年同期大增1.11倍。

分析敦泰各產品線2月份表現，IDC產品受惠於Mux 1:6規格的新產品大量導入客戶端，因此推升出貨量較1月份成長，而觸控IC、驅動IC等產品則反映淡季效應，出貨量皆較1月份小量減少。敦泰累計今年前二月營收為17.58億元，較去年同期大增92.32%。

展望未來，在大陸冠狀病毒疫情未歇，雖然對智慧型手機供應鏈帶來負面影響，但敦泰IDC產品導入市場強勢，將持續拉高市場份額，因此對整體後市營運持正面看法。

(時報資訊)