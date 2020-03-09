道奇與遊騎兵的熱身賽中，首局出現令人痛心的意外，遊騎兵打者卡爾洪（Willie Calhoun）遭道奇投手烏瑞亞斯(Julio Urias)一顆95英里速球(約153公里)砸到下巴，當場見血，送醫檢查後為下顎骨折，這讓烏瑞亞斯非常自責，因為兩人不僅是舊識，還曾是一起打拚的隊友。

意外發生的當下，卡爾洪有口內流血傷勢，不過意識仍清醒，在遊騎兵教練照顧下，卡爾洪原地休息10分鐘才被送往鳳凰城的醫院，經過檢查後初步判斷是下顎骨折，下周將有進一步檢查。

根據隊友轉述，卡爾洪平時會戴加長型C型頭盔以保護嘴部，不幸的是此戰他只戴普通頭盔，嘴部沒有保護的情況下，遭近身球閃避不及才發生意外。

這讓投出觸身球的烏瑞亞斯相當自責，兩人過去在小聯盟是多年的隊友，直到2017年卡爾洪從道奇被交易到遊騎兵才分開，「我們和佛度戈(Alex Verdugo)3人是很好的朋友，意外發生我真的很難過，到第2局我心思根本不在球場，我也沒遇過這狀況，雖然我還有投球工作要繼續，不過仍我不斷為他祈禱，讓我感到很艱難。」

意外發生後，烏瑞亞斯向道奇球員要了卡爾洪的電話，準備親自致電。而遊騎兵先發投手萊爾斯(Jordan Lyles)則表示能體諒，「這一定不是故意的，他可能正在調整自己，我也曾發生類似狀況，很不幸砸到對手的臉，當時整個心態都會改變，很煎熬。」

(中時 )