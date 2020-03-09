宜蘭壯圍火警 1人受傷昏迷送醫 15:432020/03/09 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 壯圍鄉的民宅火警有3人受困，其中一女意識昏迷送醫。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣壯圍鄉一棟民宅今天下午發生火警，警義消冒險進入屋內。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） 宜蘭縣壯圍鄉永美路今天（9日）下午發生住宅火警，宜蘭縣消防局獲報後，出動宜蘭、壯圍、礁溪等分隊救災人車前往現場救援，有3人受困，警消以架梯方式救出2人，2人意識清楚，另有1人被救出時意識昏迷，已送往醫院急救。 消防局表示，火警是發生在今天下午2點33分，2時44分救災車組抵達現場，現場為3樓建築物，1樓起火燃燒，火勢已於2點52分控制，3點19分熄滅。 (中時 ) #火警 #現場 #消防局 #意識 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒有黃安們，只有同胞們 04:102020/03/05 時論廣場 提升救災效能 苗栗縣消防局成立無人機隊 15:112020/03/05 生活 球團配合防疫 啦啦隊照樣嗨 04:102020/03/06 運動天地 救護車改裝隔離艙 嘉義縣全複製 04:102020/03/06 地方新聞 大發災難財 宜蘭非法酒精廠劣質品高價賣賺百萬 20:102020/03/06 社會 芳苑塑膠工廠烈焰狂燃 38歲員工命喪火窟 16:432020/03/07 社會 國道中山高火燒車 消防局到場撲滅 21:262020/03/07 社會 掃墓小心餘火 謹記4不2記得 04:102020/03/09 地方新聞 五股煙火廠爆炸4死38傷 判賠1053萬元 11:152020/03/09 社會 初登百岳疑高山症作祟 台中消防啟動「複式通報機制」救命 11:372020/03/09 社會 社會熱門新聞 億元男偷吃女移工 誤傳性愛照給空姐妻姦情曝光 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 爆乳網美火炎山懸崖拍照 網：唐三藏帶你西方取經 - 社會 正妹控遭偷拍3P激戰片 一句「不要拍到臉」結局大逆轉 - 社會 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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