宜蘭縣壯圍鄉一棟民宅今天下午發生火警，警義消冒險進入屋內。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣壯圍鄉永美路今天（9日）下午發生住宅火警，宜蘭縣消防局獲報後，出動宜蘭、壯圍、礁溪等分隊救災人車前往現場救援，有3人受困，警消以架梯方式救出2人，2人意識清楚，另有1人被救出時意識昏迷，已送往醫院急救。

消防局表示，火警是發生在今天下午2點33分，2時44分救災車組抵達現場，現場為3樓建築物，1樓起火燃燒，火勢已於2點52分控制，3點19分熄滅。

(中時 )